В ЕС обвинили Украину в срыве соглашений из-за бюджета-2021

Украина нарушила обязательства перед Евросоюзом и Германией, предусмотрев в проектах бюджета средства на энергоэффективные мероприятия.

Такое заявление сделал глава делегации ЕС в Украине Матти Маасикас, передает "Итерфакс-Украина".

"Нам сложно понять, что в проект бюджета на 2021-й Украина не предусмотрела средств на энергоэффективность. Но там есть 3 млрд грн на поддержку угольных компаний. Это противоречит заявлению в поддержку "зеленого" соглашения и не отвечает обязательствам Украины перед ЕС и Германией по совместному финансированию энергоэффективности", – сказал европейский дипломат.

В то же время он выразил надежду, что при обсуждении проекта закона о госбюджете на 2021 в Верховной Раде "украинский вклад будет очерчен".

"Я убежден, что уже на саммите Украина-ЕС 1 октября стороны официально подтвердят заинтересованность в "зеленом" соглашении", – добавил Маасикас.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров 18 сентября представил бюджет страны на 2021 в Верховной Раде. Среди главных нововведений: огромный дефицит, недостаточны расходы на медицину и образование и скромные рост зарплат.