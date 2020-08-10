В ЕС пригрозили санкциями Лукашенко

Валентина Гембарская Экономика 15:20, 10.08.2020 Обновлено: 16:21, 10.08.2020

Европейский Союз может ввести новые санкции в отношении Беларуси из-за возможной фальсификации результатов выборов.

Об этом заявил глава польского МИД Яцек Чапутович, передает "Корреспондент". По его словам, все зависит от развития ситуации и действий властей в Минске.

Читайте текстовую трансляцию о том, как прошли скандальные выборы президента Беларуси, по ссылке.

"Санкции будут одной из опций к рассмотрению", – сказал польский министр. При этом он выразил надежду, что до такого сценария не дойдет.

"Я верю и надеюсь, что власти Беларуси предпримут шаги и развеют сомнения (относительно справедливости выборов и последующих событий. – Ред.)", – указал Чапутович.

Министр попросил вынести на обсуждение Совета МИД ЕС ситуацию в Беларуси после выборов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Экономика

Смотрите также

Глумились, расстреливали, устраивали допросы, – водитель, вывозивший грузовик с пленными, об ужасе Иловайска

Каменское накрыло черной пылью после выброса на Днепровском меткомбинате. Фото

Миру показали душераздирающие фото пострадавших на "Майдане" в Беларуси

Минск после выборов: унылый ГРУшный цирк

Лукашенко "пропал" после выборов в Беларуси: где находится президент