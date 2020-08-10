В ЕС пригрозили санкциями Лукашенко
Европейский Союз может ввести новые санкции в отношении Беларуси из-за возможной фальсификации результатов выборов.
Об этом заявил глава польского МИД Яцек Чапутович, передает "Корреспондент". По его словам, все зависит от развития ситуации и действий властей в Минске.
Читайте текстовую трансляцию о том, как прошли скандальные выборы президента Беларуси, по ссылке.
"Санкции будут одной из опций к рассмотрению", – сказал польский министр. При этом он выразил надежду, что до такого сценария не дойдет.
"Я верю и надеюсь, что власти Беларуси предпримут шаги и развеют сомнения (относительно справедливости выборов и последующих событий. – Ред.)", – указал Чапутович.
Министр попросил вынести на обсуждение Совета МИД ЕС ситуацию в Беларуси после выборов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 августа в Минске (Беларусь) после окончания голосования на выборах президента и объявления о том, что по предварительным итогам победил Александр Лукашенко, начались массовые протесты.
Тысячи белорусов собрались в центре столицы, выступая против нечестной, по их мнению, избирательной кампании и фальсификации выборов.
К разгону протестов власти Беларуси привлекли силовиков, в частности ОМОН.
Позже в Министерстве внутренних дел Беларуси признали, что правоохранители применяли против участников протестных акций такие спецсредства, как водометы и светошумовые гранаты.
СМИ опубликовали душераздирающие фото пострадавших на "Майдане" в Минске.