В ЕС пригрозили санкциями Лукашенко

Европейский Союз может ввести новые санкции в отношении Беларуси из-за возможной фальсификации результатов выборов.

Об этом заявил глава польского МИД Яцек Чапутович, передает "Корреспондент". По его словам, все зависит от развития ситуации и действий властей в Минске.

Читайте текстовую трансляцию о том, как прошли скандальные выборы президента Беларуси, по ссылке.

"Санкции будут одной из опций к рассмотрению", – сказал польский министр. При этом он выразил надежду, что до такого сценария не дойдет.

"Я верю и надеюсь, что власти Беларуси предпримут шаги и развеют сомнения (относительно справедливости выборов и последующих событий. – Ред.)", – указал Чапутович.

Министр попросил вынести на обсуждение Совета МИД ЕС ситуацию в Беларуси после выборов.

Как сообщал OBOZREVATEL: