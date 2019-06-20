"Нужна срочная помощь": в ЕС предложили Украине решить проблему с газом

Польша заявила о готовности запустить газопровод, который соединит польскую газотранспортную систему с украинской.

"Мы готовы в случае необходимости запустить газопровод, который соединит польскую систему с украинской в Германовицах", – сообщил представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, передает ZN.ua.

По его словам, пропускная способность соответствующего газопровода составляет 2 млрд кубометров.

"Это немного, но когда украинцам нужна срочная помощь, мы готовы ее оказать", – отметил Наимский.

Представитель польского правительства также добавил, что на данный момент ожидает решения от украинской стороны.

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Напомним, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.

Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине и, при отсутствии новых договоров, может прекратить транзит в начале 2020 года.

​Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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