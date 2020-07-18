В ЕС отказались поддержать санкции США проти 'Северного потока-2'

В ЕС раскритиковали санкции против "Северного потока-2". nord-stream.com

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз выступит против санкций США в отношении российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном вечером в пятницу в Брюсселе, передает "Интерфакс".

"Мы стали свидетелями развития этой тенденции в случаях Ирана, Кубы, Международного уголовного суда и совсем недавно – проектов Nordstream 2 и Turkstream", – сказано в заявлении.

По его словам, санкционная политика ЕС не касается компаний, которые осуществляют законный бизнес.

"Европейский союз в принципе выступает против применения санкций третьими странами в отношении европейских компаний, осуществляющих законный бизнес. Кроме того, он считает, что экстерриториальное применение санкций противоречит международному праву. Европейская политика должна определяться здесь, в Европе, а не третьими странами", – подчеркнул Боррель.

По его словам, когда стороны разделяют общие цели внешней политики и политики безопасности, большое значение имеет координация целенаправленных санкций с партнерами.

"Там, где существуют политические разногласия, Европейский союз всегда открыт для диалога. Но это не может происходить под угрозой санкций", – заявил глава европейской дипломатии.

Санкционные угрозы США

Как пишет The Wall Street Journal, в рамках закона CAATSA можно будет вводить санкции против физлиц, которые инвестируют от 1 миллиона долларов в проект, либо – предоставляют технологии или услуги, важные для реализации российских трубопроводов.

Дополнительными ограничительными мерами могут быть замораживание активов в США, отказ выдачи виз и исключение из программ по получению услуг в банковской и финансовой сферах.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины поприветствовало такую позицию США, отметив, что это не позволит России геополитически расколоть Европу и подорвать энергетическую безопасность как Украины, так и Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее госсекретарь США Майк Помпео пригрозил санкциями в отношении газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

Он добавил, что это может стать "недвусмысленным предупреждением" компаниям, которые оказывают помощь российским проектам. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США используют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции.

Позже появилась и реакция Германии на слова Помпео.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал угрозы США ввести санкции против газопровода "Северный поток-2" грубым давлением на европейский бизнес.

Позже и Австрия раскритиковала планы США ввести новые санкции против "Северного потока-2".