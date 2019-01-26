В ЕС ополчились против союзника Путина: вскрылась серьезная проблема

Сирия намерена привлечь зарубежных инвесторов для восстановления страны после войны, однако Европа хочет воспрепятствовать этому.

В частности, Евросоюз заявил о планах добавить 11 руководителей компаний и пять организаций в список сирийцев, оказывавших материальную поддержку военным действиям президента Башара Асада, сообщает RT.

Ограничительные меры направлены против магнатов – инвесторов и разработчиков с деловыми интересами в различных отраслях промышленности и производства, от сериалов до сахара и стали.

При этом их участие в основном связано с новым экономическим рубежом и значительными последствиями для Сирии. Речь идет об элитной недвижимости на конфискованных землях.

Ненадежность с правами на жилье, землю и собственность была ключевой среди проблем, вызвавших восстание в Сирии в 2011 году. Восемь лет спустя, по оценкам Всемирного банка, треть жилого фонда страны оказалась уничтожена, из-за чего многим беженцам некуда возвращаться.

По словам европейского дипломата, пожелавшего остаться неназванным, эти бизнесмены получают хорошую прибыль благодаря своим связям с режимом и взамен помогают финансировать режим.

Он выразил надежду, что расширение санкционного списка станет посланием людям, которые раздумывают о возможном будущем участии в восстановлении Сирии.

Владимир Путин и Башар Асад

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 января Сенат Соединенных Штатов заблокировал голосование по законопроекту, который предусматривает введение санкций против Российской Федерации за помощь правительству Сирии. Документ под названием "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке" поддержали менее двух третей из ста сенаторов.

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