В ЕС одобрили помощь Украине на 1,2 млрд евро: названы условия

Европейская комиссия согласовала программу помощи Украине в размере 1,2 млрд гривен.

Об этом сказано в заявлении на официальном сайте ЕК. Всего утверждено восемь программ для поддержки стран-партнеров ЕС.

"На сегодня комиссия от имени ЕС согласовала меморандумы о взаимопонимании по программам макрофинансовой помощи (МФП) с восемью партнерами. Соглашения являются частью пакета МФП на 3 миллиарда евро для десяти партнеров по расширению и соседству, призванного помочь им уменьшить экономические последствия пандемии коронавируса", –сказано в заявлении.

Меморандумы о взаимопонимании уже согласованы с Албанией, Грузией, Иорданией, Косово, Молдовой, Черногорией, Северной Македонией и Украиной.

Отмечается, что меморандумы о взаимопонимании предусматривают действия в области политики, которые бенефициары принимают на себя для получения второго транша макрофинансовой помощи.

"Для Украины политические условия программы МФП на сумму 1,2 млрд евро являются более крупными и всеобъемлющими и касаются укрепления управления государственными финансами, управления и верховенства закона, реформы судебной системы, конкуренции на газовом рынке, улучшения делового климата и управления государственными предприятиями", – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЕС одобрил выделение Украине кредита в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи. Еврокомиссия также напомнила, что Украина еще сможет получить от Брюсселя в этом году €1,2 млрд в рамках финансирования усилий по борьбе с пандемией коронавируса.