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В ЕС одобрили помощь Украине на 1,2 млрд евро: названы условия

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Экономика
1,6 т.
Еврокомиссия согласовала программу помощи для Украины на 1,2 млрд евро

Еврокомиссия согласовала программу помощи для Украины на 1,2 млрд евро. Радио Свобода

Европейская комиссия согласовала программу помощи Украине в размере 1,2 млрд гривен.

Об этом сказано в заявлении на официальном сайте ЕК. Всего утверждено восемь программ для поддержки стран-партнеров ЕС.

"На сегодня комиссия от имени ЕС согласовала меморандумы о взаимопонимании по программам макрофинансовой помощи (МФП) с восемью партнерами. Соглашения являются частью пакета МФП на 3 миллиарда евро для десяти партнеров по расширению и соседству, призванного помочь им уменьшить экономические последствия пандемии коронавируса", –сказано в заявлении.

Меморандумы о взаимопонимании уже согласованы с Албанией, Грузией, Иорданией, Косово, Молдовой, Черногорией, Северной Македонией и Украиной.

Отмечается, что меморандумы о взаимопонимании предусматривают действия в области политики, которые бенефициары принимают на себя для получения второго транша макрофинансовой помощи.

"Для Украины политические условия программы МФП на сумму 1,2 млрд евро являются более крупными и всеобъемлющими и касаются укрепления управления государственными финансами, управления и верховенства закона, реформы судебной системы, конкуренции на газовом рынке, улучшения делового климата и управления государственными предприятиями", – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЕС одобрил выделение Украине кредита в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи. Еврокомиссия также напомнила, что Украина еще сможет получить от Брюсселя в этом году €1,2 млрд в рамках финансирования усилий по борьбе с пандемией коронавируса.

кредитование УкраиныЕвропейский Союз
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