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19 декабря • обновлено в 16:12
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В ЕС одобрили новые санкции против России

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Европейский Союз продлил на шесть месяцев экономические санкции в отношении Российской Федерации.

Речь идет об ограничительных мерах, срок действия которых истекал 31 января 2020 года. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

"Совет продлил экономические санкции против России до 31 июля 2020 года", – говорится в заявлении.

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Напомним, что 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России.

Европейский Союз продлил на шесть месяцев экономические санкции в отношении Российской Федерации

Европейский Союз продлил на шесть месяцев экономические санкции в отношении Российской Федерации

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Также против России действуют такие санкции:

  • ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для пяти основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

  • запрет на экспорт и импорт оружия;

  • запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

  • ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Санкции против России
Место
Россия
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Другого и не ожидали,да как-то всем уже и по фигу на санкции Евросоюза,фермеры даже вздохнули с облегчением.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
an and, вы в России были? Ели там гнилье и пальмовое масло? Или вы питаетесь статейками на обозе?
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an and
an and
Волгоград Ец, ну а фермерам может и неплохо...поставлять своё гнилье и сыры с пальмовым маслом в супермаркеты по всей стране по цене французских сыров при полном отсутствии конкуренции. Вопрос каково при этом потребителю?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Так НОВЫЕ или ПРОДЛЕНИЕ? ВВП России вырастет на 1,5% в 2019. Маловато? Да. А ВВП Германии вырастет на 0,5%! Кто под санкциями и в стагнации?
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2 из 5 ответов | показать все
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
an and, я вам расскажу о странах Балтии. Латвия вот, например, получала ежегодно из еврофондов сумму, эквивалентную 3% ВВП. Со следующего года эти субсидии будут серьёзно урезаны, тогда и посмотрим на рост ВВП Латвии. При всей поддержке Прибалтики и при всех санкциях против России, средний латыш живёт ни капли не лучше, чем средний россиянин
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
an and, после обвала на сколько % у вас рост? Когда уровня 2014 года достигнете? Лет через 30? Вам не с чего и некуда расти. Европе продукция вашей промышленности не нужна, а Россия теперь справляется без вас. Всякими спекуляциями с землёй в ближайшие годы сможете ещё подрасти, а потом все. Продажа земли - не аренда, деньги за неё вы получите только один раз. Плюс ваши гигантские долги. Есть ли чем хвастаться?
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