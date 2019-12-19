В ЕС одобрили новые санкции против России

Европейский Союз продлил на шесть месяцев экономические санкции в отношении Российской Федерации.

Речь идет об ограничительных мерах, срок действия которых истекал 31 января 2020 года. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

"Совет продлил экономические санкции против России до 31 июля 2020 года", – говорится в заявлении.

Напомним, что 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России.

Европейский Союз продлил на шесть месяцев экономические санкции в отношении Российской Федерации

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Также против России действуют такие санкции:

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для пяти основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

запрет на экспорт и импорт оружия;

запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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