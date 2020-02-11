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11 февраля • обновлено в 21:35
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"Очень скоро!" В ЕС объявили важное решение по Украине

1.7т
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Европейский Союз и Украина договорились усилить сотрудничество, чтобы в 2021 году обновить Соглашение о зоне свободной торговли.

Такое заявление сделал европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи на брифинге с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком в Киеве во вторник, 11 февраля, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы согласились развить нашу работу, что касается пересмотра Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС и приложений к ней в следующем году. И наши коллеги очень внимательно будут следить за сферами, в которых мы можем дополнить соглашение, согласно правилам. И мы вернемся к этой теме очень скоро, так, чтобы у нас была очень короткая и эффективная процедура в следующем году, чтобы обновить соглашение", – пояснил он.

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В ЕС объявили решение по свободной торговли с Украиной

В ЕС объявили решение по свободной торговли с Украиной

Укринформ

Варгеи также сообщил, что приоритетом будет подписание в 2020 году соглашения между Украиной и ЕС о совместном авиапространстве.

"За первые три года существования Соглашения об ассоциации мы смогли увеличить торговлю наполовину. Мы продолжим поддерживать Украину в имплементации Соглашения об ассоциации, чтобы достичь преимуществ, которые это принесет Украине и народу этой страны", – подчеркнул еврокомиссар.

Он отметил, что стремился приехать в Украину как можно раньше, чтобы сообщить, что Еврокомиссия заинтересована в усилении экономики стран "Восточного партнерства".

"Мы должны работать над всеми сферами, где мы можем вернуть прирост рабочих мест в Украину, особенно когда речь идет о связи, "Зеленом соглашении", энергии, транспорте, образовании всем, что может способствовать созданию сильной экономики в Украине. Мы согласились с премьер-министром, что это наш совместный приоритет и это также должно увеличить иностранные прямые инвестиции в эту страну", – сказал Варгеи.

Варгеи встретился с Гончаруком

Варгеи встретился с Гончаруком

УНН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поставила перед Варгеи задачу ускорить реализацию соглашений об ассоциации с Украиной и Грузией.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Соглашение об ассоциации с ЕС
Место
Украина
Тег
Европейский Союз
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Бредятина, Европа потеряет существенно во всех сферах если украинцы скопом свалят с неё. И в данном случае считаю, Украина и народ Украины должны идти своим путем. Не только быть поставщиками рабочей силы и сырьевой базой ЕС.
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. Талисман
. Талисман
Lavrynenko Yurii, Если немцы ездят на зароботки в Норвегию, то Германия тоже поставщик дешёвой раб.силы? Не неси бред!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ну все, украинская промышленность загнется окончательно...
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