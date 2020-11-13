В ЕС намекнули, что транш МВФ может сорваться
Посол ЕС в Украине Матти Маасикас напомнил, что помощь Международного валютного фонда и Евросоюза будет зависеть от результатов борьбы с коррупцией.
Так он отреагировал на статью The Economist под названием "Конституционный суд Украины атакует антикоррупционные законы". Сообщение опубликовано в его Twitter.
"В 2014 году украинцам надоела гротескная коррупция своего политического класса и они устроили революцию. С тех пор реформаторы пытались создать институты, призванные привлечь к ответственности олигархов и нечестных политиков. Одной из больших побед стало создание электронной системы декларирования активов – онлайн-реестра, в котором должностные лица должны указывать все свое основное имущество. Но 27 октября Конституционный суд Украины нашел хитрый способ подорвать эту систему: он лишил антикоррупционные власти возможности наказать любого за ложь", – сказано в статье издания.
Маасикас же отреагировал на статью тем, что напомнил Украине от чего зависит макрофинансовая помощь и безвиз.
"Экономическая стабильность Украины укрепляется за счет кредита от МВФ в размере 5 млрд долларов. Планируется получить еще 1,2 млрд евро помощи от ЕС (наряду с продолжением пользоваться безвизовыми поездками). Обе организации ставят свою помощь в зависимость от борьбы с коррупцией", – написал посол ЕС в Украине.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Решение о выдаче очередного кредита Украине в размере $5 млрд было принято МВФ 9 июня. Средства пойдут на поддержку экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.
Также в Минфине заявили, что часть средств от транша намерены направить на финансирование дефицита госбюджета, а также на выплату пенсий, зарплат и пособий социально незащищенным слоям населения.
Заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что Украина потеряла доверие со стороны МВФ.
22 октября МВФ назвал главные условия нового транша для Украины.
НБУ ожидает поступления очередного транша от Международного валютного фонда МВФ по программе stand-by в конце 2020 года.
6 ноября стало известно, что Украина выполнила только четыре из десяти структурных маяков МВФ. Таким образом, большинство требований Фонда до сих пор не реализовано, однако власть надеется получить следующий транш до конца года.
Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что дату приезда миссии Международного валютного фонда в Украине назовут после решения ряда вопросов, которые беспокоят МВФ.