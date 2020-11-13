В ЕС намекнули, что транш МВФ может сорваться

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас напомнил, что помощь Международного валютного фонда и Евросоюза будет зависеть от результатов борьбы с коррупцией.

Так он отреагировал на статью The Economist под названием​​ "Конституционный суд Украины атакует антикоррупционные законы". Сообщение опубликовано в его Twitter.

"В 2014 году украинцам надоела гротескная коррупция своего политического класса и они устроили революцию. С тех пор реформаторы пытались создать институты, призванные привлечь к ответственности олигархов и нечестных политиков. Одной из больших побед стало создание электронной системы декларирования активов – онлайн-реестра, в котором должностные лица должны указывать все свое основное имущество. Но 27 октября Конституционный суд Украины нашел хитрый способ подорвать эту систему: он лишил антикоррупционные власти возможности наказать любого за ложь", – сказано в статье издания.

Маасикас же отреагировал на статью тем, что напомнил Украине от чего зависит макрофинансовая помощь и безвиз.

"Экономическая стабильность Украины укрепляется за счет кредита от МВФ в размере 5 млрд долларов. Планируется получить еще 1,2 млрд евро помощи от ЕС (наряду с продолжением пользоваться безвизовыми поездками). Обе организации ставят свою помощь в зависимость от борьбы с коррупцией", – написал посол ЕС в Украине.

Транш МВФ зависит от борьбы с коррупцией Twitter Маасикас

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