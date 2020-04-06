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6 апреля • обновлено в 16:04
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В ЕС намекнули, что санкции с России не снимут

1.8т
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В Европейском союзе не видят проблем в сохранении антироссийских санкций в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано, передает ТАСС.

"Санкции не подрывают возможности России бороться с коронавирусом", — заявил он.

Представитель Еврокомиссии Питер Стано

Представитель Еврокомиссии Питер Стано

eudebates.tv

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия, Китай, Иран, Куба, Сирия, Никарагуа, Венесуэла и КНДР призвали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша потребовать от ряда других стран снять санкции, мешающие борьбе с распространением коронавируса.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил главу МИД Дании о манипуляции Россией пандемией COVID-19 ради снятия санкций.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров "Большой двадцатки" к снятию санкций, которые мешают доставке продовольствия и медицинской помощи в различные страны, в том числе и Россию.

27 марта в парламенте Германии, прикрываясь необходимостью борьбы с пандемией коронавируса, заявили, что с России необходимо снять санкции.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Темы
Санкции против России Коронавирус
Теги
санкции карантин
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Санкции не подрывают возможности России бороться с коронавирусом" ... Да нам ваще поhuй ваши санкции, подыхайте дальше.
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Правильно, а то десятки тысяч жопоголовых совершат суицид!
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Экономика

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