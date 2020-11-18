В ЕС начали поставлять газ в обход России: чем грозит Кремлю

В ЕС начали поставлять азербайджанский газ через Трансадриатический трубопровод (TAP) в обход России. Так у "Газпрома" появился сильнейший конкурент на рынке поставок в Италии, что грозит огромными убытками компании.

Как сказано в материале DW, TAP строили четыре с половиной года, а уже 15 ноября начались первые поставки азербайджанского газа в европейские страны. Газопровод проложен от границы Турции через Грецию, Албанию и Адриатическое море в Италию.

Так вошел в строй так называемый Южный газовый коридор, идущий в обход РФ из Азербайджана через Грузию и по всей территории Турции.

Отмечается, что новый газопровод составит сильную конкуренцию "Газпрому" в Италии, которая является самым большим после Германии рынком сбыта российского газа.

"Наиболее болезненным следствием сдачи в эксплуатацию TAP станет для "Газпрома" существенное усиление конкуренции в Италии, а это после Германии – самый важный рынок сбыта газа на важнейшем для российской компании западной направлении экспорта. В 2019 году Италия купила у "Газпрома" 22,1 млрд кубометров, но уже в следующем году эта страна может получить по Южному газовому коридору порядка 7-8 млрд азербайджанского газа (остальные 2-3 млрд поделят между собой Греция, Албания и Болгария)", – сообщает издание.

По примерным подсчетам, новый конкурент в Италии может лишить "Газпрома" трети продаж.

"А то и больше, ведь в условиях весьма вероятных строгих карантинных ограничений из-за коронавируса предстоящей зимой и экономического кризиса спрос на газ на итальянском рынке окажется в 2021 году с большой долей вероятности ниже, чем он был в 2019 году. Но даже если "Газпрому" удастся более или менее сохранить объемы продаж: рассчитывать после сдачи в эксплуатацию TAP на их существенное увеличение в Италии и на значительный рост цен, видимо, уже не следует", – заключили журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский газопровод "Северный поток-2" может навсегда превратиться в один из самых масштабных недостроев мира. Действующие американские санкции уже привели к тому, что ни один из трубоукладчиков не соглашается достроить последние километры.

При этом США уже готовят новую порцию санкций, которые значительно расширят ограничения.