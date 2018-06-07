В ЕС дали разрешение на строительство газопровода Путина в обход Украины

Швеция выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2", с помощью которого Россия намерена поставлять газ в Европу в обход Украины, в шведской экономической зоне в Балтийском море.

"Правительство дает разрешение Nord Stream 2 на прокладку газопровода", – заявил министр предпринимательства и инноваций Швеции Микаэль Дамберг, передает ТАСС.

По его словам, у Швеции нет возможности сказать "нет" проекту.

Дамберг отметил, что правительство рассматривало заявку Nord Stream 2 в соответствии с международным правом и конвенциями. Они, в свою очередь, не позволяют властям дать отрицательный ответ по проекту газопровода.

"Но я хочу подчеркнуть, что у правительства отрицательное отношение к проекту в целом, так как есть риск того, что он противоречит целям Энергетического союза, а также из-за последствий для Украины как страны - транзитера российского газа, из-за значительных экономических потерь, которые могут возникнуть", – резюмировал шведский министр.

Nord Stream 2 AG также ожидает получения необходимых разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода – России, Финляндии и Дании.

Напомним, ранее Германия выдала официальное разрешение на строительство 55-километрового участка российского газопровода на своей территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия также выступила против поправок Еврокомиссии к газовой директиве, которые затрагивают проект "Северный поток-2", с помощью которого Россия намерена поставлять газ в Европу в обход Украины.