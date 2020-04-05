В энергетике двусторонняя пневмония из-за Геруса – экс-нардеп

Импорт российской электроэнергии, который открыли благодаря "поправке Геруса", привел к коллапсу отечественной энергетики и лишил работы украинских энергетиков и шахтеров. Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Сегодня Украина в это чрезвычайно трудное время, в условиях пандемии, продолжает покупать российскую и белорусскую электроэнергию. Покупая импортную электроэнергию, мы уничтожаем, те, кто привел к этому, уничтожают рабочие места здесь, в Украине. И этот коллапс, который сегодня предупреждают специалисты о том, что в энергетике, он не сегодня появился. Мы об этом говорим с октября прошлого года, когда так называемый "слуга народа", а на самом деле России Андрей Герус запустил сюда в Украину российское и белорусское электричество", – сказал Ляшко.

Он отметил, что с октября прошлого года Украина выплатила России 7 млрд грн за электроэнергию вместо того, чтобы направить эти средства на развитие собственной энергетики и сохранить рабочие места украинский в энергетической и угледобывающей отрасли.

"Где здесь выигрыш Украины? Выигрыш России мы видим. Они с октября месяца получили 7 млрд гривен и обеспечили работой и зарплатой своих шахтеров и энергетиков. Где выигрыш Украины? Закрыты рабочие места, потерянные десятки тысяч людей, которые выехали неизвестно куда и неизвестно зачем. Закрытые предприятия, безденежье в украинских шахтеров. Планы властей закрыть шахты и 30 тысяч шахтеров оставить без работы", – отметил Ляшко.

По его мнению, нынешняя тяжелая ситуация в энергетике является следствием действий главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса, который инициировал восстановление импорта российского тока.

"Если перевести на медицинскую тему, то я сказал бы так. Сегодня в энергетике двусторонняя пневмония, чрезвычайно тяжелое состояние. Результаты, причины этой пневмонии – вирус Геруса, который запустили в украинскую энергетику в прошлом году. Сегодня государственные органы НКРЕКП, правительство, Министерство энергетики не выполняют свою ключевую функцию – защиту рабочих мест украинцев и энергетической безопасности страны", – подытожил Ляшко.

Напомним, импорт электроэнергии из России был восстановлено с 1 октября 2019 благодаря "поправке Геруса". Это привело к проблемам в отечественной энергетической и угольной отраслях, в частности к ограничению мощностей украинских энергопредприятий и снижение уровня потребления угля отечественными ТЭС. В связи с этим 25 февраля 2020 президент Украины Владимир Зеленский поручил остановить с 1 марта импорт тока из России и Беларуси и загрузить углем отечественные ТЭС, однако его требование не выполняется и импорт тока продолжается.

18 марта Кабинет Министров Украины ввел с 1 апреля специальную пошлину в размере 65% на импорт электроэнергии и угля из России, кроме антрацита и коксующихся углей.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся