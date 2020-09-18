В экологическую модернизацию "Запорожстали" инвестировано 15 млрд грн, - СЕО предприятия

Начиная с 2012 года в экологическую модернизацию "Запорожстали" инвестировано уже 15 млрд грн. К концу 2020-го в екомодернизацию планируют вложить еще почти 300 млн. грн. Об этом в заметке на своей странице в Фейсбук сообщил СЕО "Запорожстали" Александр Мироненко.

"15 млрд гривен с 2012 до 2019 года уже вложено, до конца текущего направим еще 263 млн гривен. Это живые, реальные средства, которые мы инвестируем в экологическую модернизацию "Запорожстали", чтобы снизить нагрузку от собственного производства на регион. Большая часть выполненных проектов – это не обязательство, а наша собственная инициатива. Мы осознаем, что должны модернизироваться и становиться лучше, экологически безопасными для города, в котором мы живем и работаем", – подчеркнул Мироненко.

Руководитель предприятия отметил: пока другие обещают - "Запорожсталь" работает над тем, чтобы решать проблемные вопросы.

"Мы не раздаем пустые обещания, а принимаем реальные меры для решения вопросов. Например, как делаем это сейчас, строя дополнительные очистные сооружения на хвостовых частях агломашины... Не потому ли в Запорожье больше всего ругают "Запорожсталь", что мы больше работаем над снижением своего влияния на окружающую среду и информируем об этом? Другие стыдливо молчат и вопросов к ним нет" – написал он.

Мироненко также отметил, что решать экологические проблемы региона следует комплексно.

"Предлагаю всем коллегам по промышленной площадкой не прятаться за "Запорожсталью". Ведь здесь не о размерах предприятия речь, а о стратегии экологической трансформации КАЖДОГО, кто работает в Запорожском регионе. Актуально – создание и наполнение реальным содержанием предложенного Запорожской ОГА проекта областной комплексной программы охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности на 2021-2027 годы. Необходимо сделать этот крайне важный шаг, поскольку мы имеем все необходимое для этого: собственное желание, политическую волю, запрос общества", – подчеркнул Мироненко.

Он сообщил: с соответствующим предложением уже вышел за рамки Фейсбуке - и накануне, 17 сентября, озвучил ее в ходе совещания в Запорожской облгосадминистрации.