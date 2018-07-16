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МирСпорт

В два раза: "Нафтогаз" придумал способ уменьшить цену на газ

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НАК "Нафтогаз Украины" направил в Национальную комиссию по государственному регулированию тарифов в сферах энергетики и коммунальных услуг запрос о снижении тарифа на транзит газа по территории страны более чем в два раза.

Таким образом, могут снизиться потребительские цены на ресурс и для промышленности и для бытовых нужд, передает пресс-служба компании.

Отмечается, что формула расчета транзита не менялась с 2015 года. Новые тарифы предлагается ввести с 2019 года.

"Введение новой методологии могло бы снизить стоимость транзита газа по территории Украины начиная с 2019 года в 2,3 раза по сравнению с расходами по действующим регулируемым тарифам, если будут выполнены определенные условия", - сообщает НАК.

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Также "Нафтогаз" предлагает провести дополнительный пересчет тарифов на вход/выход транзита газа по нормам ЕС. Данные тарифы предварительно должны составить 127 и 136 грн за тысячу кубометров поставленного газа.

По мнению экспертов НАК, новый подсчет позволит еще раз доказать экономическую неэффективность и политизированность прокладывания газопроводов РФ в обход Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что в 2018-м газ для простых украинцев подорожает на 18%, а в следующем году – на 5-8%.

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Тема
Цена на газ
Место
Украина
Объекты
газНАК "Нафтогаз"Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Два раза перечитал. Нет, не ошибся. Эти клоуны решили снизить цену за транзит. А совсем недавно хотели увеличить в 3 раза. Вот же страна, победившая разум!
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