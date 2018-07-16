В два раза: "Нафтогаз" придумал способ уменьшить цену на газ

НАК "Нафтогаз Украины" направил в Национальную комиссию по государственному регулированию тарифов в сферах энергетики и коммунальных услуг запрос о снижении тарифа на транзит газа по территории страны более чем в два раза.

Таким образом, могут снизиться потребительские цены на ресурс и для промышленности и для бытовых нужд, передает пресс-служба компании.

Отмечается, что формула расчета транзита не менялась с 2015 года. Новые тарифы предлагается ввести с 2019 года.

"Введение новой методологии могло бы снизить стоимость транзита газа по территории Украины начиная с 2019 года в 2,3 раза по сравнению с расходами по действующим регулируемым тарифам, если будут выполнены определенные условия", - сообщает НАК.

Также "Нафтогаз" предлагает провести дополнительный пересчет тарифов на вход/выход транзита газа по нормам ЕС. Данные тарифы предварительно должны составить 127 и 136 грн за тысячу кубометров поставленного газа.

По мнению экспертов НАК, новый подсчет позволит еще раз доказать экономическую неэффективность и политизированность прокладывания газопроводов РФ в обход Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что в 2018-м газ для простых украинцев подорожает на 18%, а в следующем году – на 5-8%.