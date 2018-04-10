В два раза дороже: Минюст уличили в неоправданной закупке

Государственное предприятие "Национальные информационные системы" Министерства юстиции Украины по результатам тендера заказало 2 апреля дочернему предприятию "Полиграфический комбинат "Зоря" бланков на 169 340 000 гривен.

Как сообщает "Наші Гроші", к концу 2019 года должны быть изготовлены 14,40 млн специальных бланков нотариальных документов по 11,76 гривен за штуку. Об этом говорится в системе Prozorro.

Эти бланки описаны в постановлении Кабинета министров от 2009 № 812 с изменениями от 2017 года. Отмечается, что в ноябре 2015 "Национальные информационные системы" заказывали ООО "Инпрес" бланки по старым требованиям по 5,39 грн за штуку, что в два раза дешевле. Цена сделки на 2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 172,80 млн грн. Первые торги были отменены из-за отсутствия необходимости. Потому закупку провели со второй попытки.

Кроме того, "Киевскую офсетную фабрику" Минфина не допустили к аукциону из-за справки о соответствии требованиям от 27 декабря. Она не учитывала изменения, внесенные заказчиком в тендерной документации 1 февраля при решением АМКУ по успешной жалобе самой "Киевской офсетной фабрики".

Отмечается, что фабрика жаловалась на отсутствие детального описания и схем защиты в техническом описании предмета закупки. В нем были ссылки на разработанную схему защиты, недостающую как в тендерной документации, так и в любом приказе Министерства юстиции. В проекте договора была ссылка на техническое описание, утвержденное приказом Минюста. Любой участник не смог бы согласиться изготавливать товар, если в отношении него еще не было технического описания, потому что невозможно определить способность изготовления такого товара и подсчитать затраты на его изготовление и себестоимость единицы продукции.

При этом в вопросах к процедуре заказчик отвечал "Киевской офсетной фабрике", что утвержденное Минюстом техническое описание бланков имеет гриф "Для служебного пользования" и не может быть обнародовано в Prozorro. Поэтому он предоставит его победителю торгов после заключения с ним договора. Это исключало возможность участникам просчитать свое ценовое предложение к торгам.

В издании также отметили, что единственным допущенным конкурентом было киевское ООО "Издательский дом "Сам" Сергея Савуляка, которым руководит Владислав Бродецкий. Адрес фирмы и старый номер совпадают с ликвидированным ОАО "Укрбланковидав", правление которого возглавлял Вячеслав Шовкалюк, который был совладельцем ООО "НПП Полиграфсервис" с Русланом Григоренко – первооснователем "Инпреса". Григоренко также входил в наблюдательный совет "Укрбланковидав".

В 2015 на тендере по бланкам "Издательский дом "Сам" проиграл "Инпресу".

Как сообщал "Обозреватель", ранее нефтегазовая компания SOCAR обрушила стоимость закупки на тендере "Укрзалізниці" почти на 90%.