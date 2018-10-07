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МирСпорт

В два раза дороже: как в Украине подорожает электроэнергия

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В Украине стоимость "тока" будут удерживать до июля 2019 года. После либо украинцев ждет резкий скачок цен, ориентировочно стоимость электроэнергии может вырасти к тому моменту в 2 раза – до более 2 грн за кВт/час, или же, как и с газом, Кабинет министров обяжет поставщиков продавать электроэнергию по специальному тарифу.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Закон "О рынке электрической энергии" вводит со следующего года конкурентные условия формирования цен. Неофициально в Нацкомиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) поясняют: действующие на данный момент тарифы для населения точно сохранить не удастся. Растут расходы на зарплаты, увеличивается стоимость энергоресурсов, девальвирует гривня, вместе с тем появляется необходимость поднимать цены на электричество.

К слову, атомная генерация уже потребовала повысить их тариф на отпуск "тока". В "Энергоатоме" жалуются: из-за низких тарифов у них просто не хватает денег на закупку ядерного топлива.

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"Прошлый и нынешний состав НКРЭКУ довели ситуацию с тарифообразованием для различных видов генераций до критической черты. Регулятор, который должен контролировать и защищать интересы потребителей, своим подходом к атомной энергетике загоняет атомную генерацию в тупик", - заявил на заседании с профсоюзным комитетом президент "Энергоатома" Юрий Недашковский.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал, как экономить электроэнергию. Так, если вместо 5 "обычных" лампочек (75 Вт), купить энергосберегающие лампы (0,02 кВт*час), то вместо 70 кВт*час в месяц можно использовать всего 20 кВт*час. В таком случае покупка окупится примерно за год.

Читайте все новости по теме "Тарифы ЖКХ и субсидии" на OBOZREVATEL.

Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Объекты
тарифыкоммунальные услуги
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Чугункин Клим
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