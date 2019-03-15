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"В дурке все стабильно": сеть высмеяла план России забрать у Украины деньги за Крым

3.1тЧитать материал на украинском

Сеть высмеяла спикера Государственной думы Российской Федерации Вячеслава Володина, предложившего взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины.

"В дурке все стабильно", – пишет в Twitter пользователь Кот Штирлица в ответ на слова главы российского парламента, назвавшего "аннексией" период нахождения Крыма в составе Украины.

"А кто возместит россиянам потерянные 20 лет? Про***ли триллионы от продажи углеводородов. Страна без нормальных дорог, без нормальной медицины, люди без канализации и водопровода, с мизерными зарплатами и пенсиями, 100 долларовых миллиардеров. Кто за это ответит?" – подчеркнул блогер Мысли Перзидента.

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"Ну, России ничто не мешает обратиться в международный арбитраж по этому поводу", – иронизирует Alex Shevelev.

"О, как торкнуло!" – отреагировал на слова Володина пользователь‏ brutt.

"Пусть срочно ставят вопрос на Совете безопасности ООН... Что они там курят?" – подчеркнул блогер Сергей Наумович.

"Супернаглость: на***ть под дверью, позвонить и попросить бумажку", – резюмировал Sergey Tokarev.

"В дурке все стабильно": сеть высмеяла план России забрать у Украины деньги за Крым
"В дурке все стабильно": сеть высмеяла план России забрать у Украины деньги за Крым
"В дурке все стабильно": сеть высмеяла план России забрать у Украины деньги за Крым
"В дурке все стабильно": сеть высмеяла план России забрать у Украины деньги за Крым
Вячеслав Володин (справа) в оккупированном Крыму

Вячеслав Володин (справа) в оккупированном Крыму

​Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов. Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
В кой-то веки правдивый заголовок. В дурке, которую из себя представляет украинская сеть, действительно всё стабильно.
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