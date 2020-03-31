В результате ДТП на трассе Киев-Чоп 31 марта погиб бывший владелец банка "Аваль" Федор Шпиг.

Авария произошла около 14:15. Mercedes Benz GLS-350, за рулем которого был банкир, двигался в направлении Житомира. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего автомобиль перевернулся, сообщили источники OBOZREVATEL.

Федор Шпиг, 1956 года рождения, а также пассажир Мария Шпиг, 1937 года рождения, погибли на месте аварии. Еще один пассажир – Анна Волкова, 1952 года рождения, госпитализирована в Новоград-Волынскую центральную районную больницу.

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