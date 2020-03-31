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31 марта • обновлено в 19:41
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Юрий Сергиенко

В ДТП погиб бывший владелец банка "Аваль" Федор Шпиг

56.4т
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В результате ДТП на трассе Киев-Чоп 31 марта погиб бывший владелец банка "Аваль" Федор Шпиг.

Авария произошла около 14:15. Mercedes Benz GLS-350, за рулем которого был банкир, двигался в направлении Житомира. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего автомобиль перевернулся, сообщили источники OBOZREVATEL.

Федор Шпиг, 1956 года рождения, а также пассажир Мария Шпиг, 1937 года рождения, погибли на месте аварии. Еще один пассажир – Анна Волкова, 1952 года рождения, госпитализирована в Новоград-Волынскую центральную районную больницу.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина
Тег
банк
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Попович Олег
Попович Олег
Да и по фигу на него
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Гоша Злой
Гоша Злой
нормально притопил наверняка... хорошо что еще кого-то не завалил на тарссе....
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