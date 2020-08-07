В ДТЭК прокомментировали остановку следствия по "Роттердам+"

Досудебное расследование в отношении сотрудников ДТЭК приостановлено, что является очередным свидетельством безосновательности ранее выдвинутых подозрений сотрудникам компании. Об этом со ссылкой на адвокатов заявили в энергетической компании ДТЭК Рината Ахметова.

В ДТЭК ожидают, что завершение следствия положит конец безосновательным политическим манипуляциям и подозрениям, которые наносят урон репутации компании и ее сотрудников.

"ДТЭК настаивает – порядок формирования прогнозной цены, к которому выдвинуты претензии со стороны НАБУ и САП, определил прозрачные правила работы на Оптовом рынке электроэнергии, которые до этого момента отсутствовали. Целесообразность использования принципа импортного паритета и соответствие методики ценообразования на энергетический уголь в Украине практикам европейских стран были подтверждены международными исследованиями, результаты которых компания передала следствию для установления истины в деле", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что компания на протяжении всего периода расследования предоставляла НАБУ и САП документы и отвечала на десятки запросов, чтобы расследование было всесторонним и исчерпывающим.

Специализированная антикоррупционная прокуратура приостановила на неопределенный срок расследование по делу "Роттердам+". Об этом на своей странице в Facebook сообщил главред Цензор.нет Юрий Бутусов со ссылкой на источники в САП.

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что 3 августа САП остановила расследование из-за отсутствия в деле доказательств, а именно экспертизы о нанесении убытков

Напомним, 8 августа 2020 г. истекал срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017 г. Согласно уголовно-процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 г. НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть дело за отсутствием состава преступления.

Ранее сообщалось, что по информации адвокатов стороны защиты, НАБУ за 3,5 года не удалось получить ни одной экспертизы, подтверждающей нанесение убытков формулой "Роттердам+". При этом сторона защиты предоставила выводы четырех украинских государственных и международных исследовательских институтов, которые подтвердили отсутствие каких-либо убытков или необоснованного получения прибыли от действия формулы.

Ранее информацию об отсутствии выводов экспертизы об убытках в конце июня 2020 г. подтверждал и сам глава САП Назар Холодницкий.

Бывший замгенпрокурора (2015-2016 гг.) Давид Саквалеридзе также заявил, что в деле "Роттердам+" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

Напомним, формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула было отменена с 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

Аналогичный принцип ценообразования с 2017 г. и по текущий момент действует при определении стоимости природного газа для населения. Цены устанавливаются на основании стоимости газа в европейских хабах плюс расходы на его доставку в Украину. Этот принцип – так называемая формула "Амстердам+" – в июне 2020 г. был прописан в меморандуме с МВФ, подпись под которым поставил в том числе президент Владимир Зеленский.