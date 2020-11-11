В ДТЭК ответили на упреки СМИ о поднятии цены электричества в Бурштынском энергоострове

Распространенная в СМИ информация о том, что ДТЭК якобы выставил рекордную цену на электроэнергию в Бурштынском энергоострове является манипуляцией.

Об этом говорится в заявлении ДТЭК, обнародованном 11 ноября в ответ на сообщения СМИ.

"10 ноября 2020 года Оператором рынка зафиксирована цена электроэнергии в Бурштынском энергоострове – 1980,96 грн за МВтч. Такой высокий уровень цены обусловлен закрытием дневной зоны по прайс-кепам, составляющих 2048 грн / МВтч. Во время торговой сессии 10 ноября 2020 года средняя цена заявки Бурштынской ТЭС не превышала 1600 грн / МВтч. Таким образом энергоблоки Бурштынской ТЭС не были ценообразующими. Следовательно, высокие акцептованные ценовые заявки были сформированы или другими производителями, работающими в энергоострове, или импортерами электроэнергии", – отмечают в компании.

Поставщиками электроэнергии в Бурштынском энергоострове кроме Бурштынской ТЭС является Калужская ТЭЦ, Теребле-Рицкая ГЭС и импортеры электроэнергии из Словакии, Венгрии и Румынии.

В ДТЭК отмечают, что доля импортеров в продаже электроэнергии на РДН в Бурштынском энергоострове в течение 2020 года достигала 80% в зависимости от цен и спроса на электроэнергию.

"Импорт электроэнергии из ЕС стал значительно больше влиять на ценообразование в Бурштынском энергоострове именно после запуска новой модели рынка и открытие свободного импорта из Европы. Среди факторов, которые могли повлиять на рост цены на территории Бурштынского энергоострова 10 ноября, был рост цены на электроэнергию на смежных рынках в странах ЕС. Например, в этот день цена электроэнергии в Венгрии и Словакии достигала 72 евро/МВтч", – подытожили в энергокомпании.