В Донецкой области поймали агронома, который ради экономии поджег поле. Видео

В Донецкой области полиция задержала агронома, который ради уничтожения стерни поджег поле. Так он пытался сэкономить перед вспахиванием поля – несмотря на недавние масштабные пожары в Луганской области.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня (9 июля, - ред.) на Донетчине в Бахмутском районе был задержан агроном Дмитрий П., 1993 года рождения, который поджог стерню в нарушении существующих правил и законов. Он думал, что об этом никто не узнаёт. Но наши военные как раз в этом месте проводили облёт территории беспилотником, зафиксировали факт поджога и сообщили о нем в полицию", – рассказал Геращенко.

Он опубликовал видео, как злоумышленник пытался сбежать от дрона.

Агронома задержали, ему предъявили подозрение по статье "Уничтожение или повреждение объектов растительного мира". Ему могут назначить штрафа от 91,8 тыс. до 153 тыс. гривен. Или же поджигатель может получить реальный строк лишения свободы от 2 до 5 лет – если возгорание уничтожило имущество, привело к гибели растений и животных.

Геращенко сообщил о задержании агронома, который поджег поле Facebook Антона Геращенко

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