В Донецке боевики отобрали здание у института Поплавского

Боевики "ДНР" отобрали здание, которое принадлежало Донецкой академии парикмахерского искусства – филиалу Киевского института культуры.

Это сделано под предлогом, что там якобы откроют больницу. Об этом в Twitter сообщил блогер под ником NecroMancer. "Отжали домик", – прокомментировал он.

В Донецке боевики отобрали здание Академии парикмахерского искусства

К слову, сотрудник "Министерства информации" "ДНР" Алексей Акутин в Telegram прямо признал, что здание забрали без разрешения владельцев.

"Здание по Киевскому проспекту пустовало с 2014 года, потому как все эти стилисты и визажисты быстренько смотались в Винницу. В итоге, после долгих судов и мытарств оно было передано в коммунальную собственность и теперь здесь разместились врачи 18-й горбольницы. Теперь там заканчивается ремонт, есть надежда, что скоро заработает. Больница нам нужнее, а Поплавский перебьется!", – написал Акутин.

В Донецке боевики отобрали здание Академии парикмахерского искусства

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории ОРДЛО наступила экологическая катастрофа: из-за того, что боевики уничтожили систему откачки воды из шахт, в регионе начали стремительно мелеть реки и водохранилища.

Жители украинской Макеевки, оккупированной "ДНР", пожаловались на множество проблем, которые не могут решить "власти республики".Среди них – невыплаты зарплаты и отсутствие освещения даже в центре города.

Донецк, находящийся под контролем боевиков "ДНР", приходит во все больший упадок. Там разворовывают недострои и даже забирают с улиц тротуарную плитку.