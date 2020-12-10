В "ДНР" взялись за поиск инвесторов: сеть предложила вложиться в наливайки

Роман Груша Экономика 05:20, 10.12.2020

В "ДНР" начали искать инвесторов: среди главных направлений указываются производство продуктов питания, ресторанный бизнес и недвижимость.

"Особенно выгодно инвестировать в ресторанный бизнес "ДНР", – сообщил в Twitter журналист Денис Казанский, напоминая, как в Донецке террористы арестовали более 30 работников ресторана "Пушкин".

Пользователи сети высмеяли надежды "ДНР" на улучшение инвестиционного климата
Twitter Денис Казанский
Пользователи сети высмеяли надежды "ДНР" на улучшение инвестиционного климата
Twitter Денис Казанский

Пользователи сети высмеяли надежды "ДНР" на улучшение инвестиционного климата.

"У тебя есть шанс, купив сейчас акции донбасских предприятий за копейки получить 100500% прибыли, когда они разовьются. Посмотри, например, на Тесла и Эппл – на их истории успеха и неудачников, которые вовремя не вложились в эти компании!" – иронизирует Trostyan.

"Нужно скупать подвалы", – пишет Обоlоnский зрітель.

"Наливайка на Боссе – самое перспективное направление", – резюмировал пользователь с ником Горлівська Хунта.

Пользователи сети высмеяли надежды "ДНР" на улучшение инвестиционного климата
Twitter Денис Казанский

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на оккупированной территории Донецкой области работники Енакиевского металлургического завода провели митинги с требованиями погасить задолженность по заработной плате. На акцию протеста собрались работники нескольких цехов.

Также в оккупированном Донецке работники Донецкого металлургического завода написали письмо так называемому главе "ДНР" Денису Пушилину из-за невыплат зарплат.

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