"Спирт, табак и часы": в "ДНР утвердили список стратегически важных ресурсов

"Правительство" так называемой Донецкой народной республики приняло "постановление" "Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов".

Соответствующий "документ" дополняет "статью 260 уголовного кодекса ДНР", которая определяет ответственность за контрабанду. Об этом свидетельствует "постановление от 18 октября 2019 г. № 31-4".

Таким образом, к стратегически важным ресурсам в "ДНР" отнесены спиртовые настойки и этиловый спирт, табак и промышленные заменители табака, драгоценные металлы и изделия из них, часы, черные и цветные металлы, металлолом, части железнодорожных локомотивов.

Также "правительство" так называемой республики внесло в соответствующий перечень янтарь, уголь, нефть, газ природный, пушнину, лесоматериалы, мясо крупного рогатого скота, домашней птицы, свинину, рыбу и т. д.

"Правительство" так называемой Донецкой народной республики приняло "постановление" "Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "власти" так называемой ДНР запустили пригородный поезд из оккупированного Донецка в Еленовку.

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