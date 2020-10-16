В "ДНР" резко подняли тарифы на тепло

Так называемое правительство "ДНР" приняло решение повысить тарифы на отопление для жителей оккупированной территории Донецкой области.

В частности, при наличии приборов для учета тепловой энергии тариф для населения достигнет 681,10 руб/Гкал (247,8 грн/Гкал). Об этом в Twitter сообщает блогер Necro Mancer.

Таким образом, платежки в Донецке вырастут на 28%, в Горловке – на 17,8%, в Макеевке – на 5,1%, а в поселке Новый Свет – на 72%.

Объясняя такое решение, главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что старые тарифы не покрывают всех затрат, "и коммунальные предприятия по сути убыточные".

Платежки в Донецке вырастут на 28% Twitter Necro Mancer

При этом в Киеве, к примеру, за централизованное отопление для жильцов с приборами учета тепловой энергии приходится платить 1654,4 грн/Гкал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на оккупированной территории Донецкой области работники Енакиевского металлургического завода провели митинги с требованиями погасить задолженность по заработной плате. На акцию протеста собрались работники нескольких цехов.