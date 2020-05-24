В "ДНР" решили закрыть градообразующий завод "Стирол"

В "ДНР" самопровозглашенные власти решили закрыть завод "Стирол" в Горловке.

Как отметил на своей странице в Twitter журналист и блогер Денис Казанский, предприятие имеет огромные долги по зарплате.

"Заржавевший "Стирол" консервируют, долги по зарплате не платят. В "народных республиках" все стабильно. Крушат и добивают все, до чего дотянулись. Хоронят экономику региона назло "ф*шистам", – сказано в сообщении.

Блогер также публикует скриншот с письмом, которое, вероятней всего, написал один из сотрудников завода.

Завод "Стирол" Радио Свобода

"На ГП "Стирол" решили провести так называемую "консервацию" оставив в цехах 10 человек минимум. "Стирол" – градообразующее предприятие Горловки. Шахты практически все в городе закрыты, коксохим на ладан дышит, а теперь похоже совсем "Стирол" решили закрыть. Люди 2 года жили обещаниями о пуске завода и сохранили все оборудование в рабочем состоянии. Задолженность уже 14 месяцев и никто нас не слышит", – сказано в письме.

Автор утверждает, что люди обращались и к так называемому главе "ДНР" Денису Пушилин, но в ответ получали одни отписки.

При этом, по словам жителя Горловки, город ежедневно обстреливают, а из предприятий в нем остались только мясокомбинат и коксохим.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае "внутренние переселенцы" из временно оккупированного Донецка пожаловались, что местная незаконная администрация решила выселить их в принудительном порядке до 1 июля.