В 'ДНР' прошли митинги из-за невыплат зарплат

На оккупированной территории Донецкой области работники Енакиевского металлургического завода провели митинги с требованиями погасить задолженность по заработной плате.

На акцию протеста собрались работники нескольких цехов. Об этом в Twitter сообщает блогер Денис Казанский со ссылкой на сообщества города в социальных сетях.

"Работники Енакиевского металлургического завода вышли на митинг. Требуют зарплату. Ну как, хорошо стало без "фашистов"?" – пишет Казанский.

Работники Енакиевского металлургического завода вышли на митинг. Требуют зарплату.



Ну как, хорошо стало без "фашистов"? pic.twitter.com/88I2Mwtx3k — Денис Казанський (@den_kazansky) October 5, 2020

Митинги в "ДНР" высмеяли и пользователи в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "правительство" так называемой Донецкой народной республики приняло "постановление" "Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов".

Таким образом, к стратегически важным ресурсам в "ДНР" отнесены спиртовые настойки и этиловый спирт, табак и промышленные заменители табака, драгоценные металлы и изделия из них, часы, черные и цветные металлы, металлолом, части железнодорожных локомотивов.