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28 февраля • обновлено в 05:23
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В "ДНР" освободили от налогов крупное предприятие

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На оккупированной территории Донецкой области "власти" так называемой ДНР освободили от налогов предприятие "Металдонвест".

В частности, соответствующей компании установили ставки по налогу на прибыль в размере 0%. Об этом свидетельствует постановление "правительства ДНР".

Ставка по налогу с оборота установлена в размере 1%. Ставки по земельному налогу и арендной плате за землю составит 0% от нормативной денежной оценки земельных участков.

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"И в честь чего такая халява для "Молока", интересно?" – пишет блогер Necro Mancer в Twitter.

На оккупированной территории Донецкой области "власти" так называемой ДНР освободили от налогов предприятие "Металдонвест"

На оккупированной территории Донецкой области "власти" так называемой ДНР освободили от налогов предприятие "Металдонвест"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "правительство" так называемой Донецкой народной республики приняло "постановление" "Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов".

Таким образом, к стратегически важным ресурсам в "ДНР" отнесены спиртовые настойки и этиловый спирт, табак и промышленные заменители табака, драгоценные металлы и изделия из них, часы, черные и цветные металлы, металлолом, части железнодорожных локомотивов.

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
Теги
Новости ДНР ДНР
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