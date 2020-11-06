В "ДНР" начали выписывать ж/д билеты от руки. Фотофакт

Валентина Гембарская Экономика 04:40, 6.11.2020

В оккупированной Ясиноватой, Донецкой области на ж/ж вокзале билеты на поезд выписывают от руки.

На этот факт обратил внимание блогер Necro Mancer в Twitter. Фотография появилась в одном из телеграмм-каналов террористов "ДНР".

В Ясиноватой билет на поезд выписывают от руки
Twitter Necro Mancer

В комментариях к публикации пользователи иронично отреагировали на ситуацию: "А где фигурная обрезка и компостер? А картонный с дырочкой? (Есть такие, кто побывал пассажиром аж в 40-х-50-х?)", "Диджитализация по-донецки", "Хорошо, что в руку просто не харкнули", "Там еще штампик есть", "Вперед, в прошлое!", "Прогресс", "А QR код нарисовать карандашом?".

В сети высмеяли билет написанный от руки
Twitter Necro Mancer
В сети высмеяли билет написанный от руки
Twitter Necro Mancer
В сети высмеяли билет написанный от руки
Twitter Necro Mancer

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее идеолог и один из основателей "Донецкой народной республики" Андрей Пургин признал, что главари "ДНР" вернули Донбасс в начало 1990-х годов.

Комментировать
Экономика

Смотрите также

Лукашенко закрыл въезд белорусским врачам, выехавшим в Польшу для лечения больных COVID-19

"Коля, бл*дь, где ты был?" Арахамия обматерил Тищенко в Раде

Предупреждение Тищенко, война и Крым, экономическая зона на западе Украине: что сказал Ермак в интервью на ТВ

Ирина Федишин: к сожалению, ковид не обошел и мою семью

Судья КСУ отказался выехать из санатория в Конча-Заспе для детей-сирот – СМИ