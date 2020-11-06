В 'ДНР' начали выписывать ж/д билеты от руки. Фотофакт

В оккупированной Ясиноватой, Донецкой области на ж/ж вокзале билеты на поезд выписывают от руки.

На этот факт обратил внимание блогер Necro Mancer в Twitter. Фотография появилась в одном из телеграмм-каналов террористов "ДНР".

В комментариях к публикации пользователи иронично отреагировали на ситуацию: "А где фигурная обрезка и компостер? А картонный с дырочкой? (Есть такие, кто побывал пассажиром аж в 40-х-50-х?)", "Диджитализация по-донецки", "Хорошо, что в руку просто не харкнули", "Там еще штампик есть", "Вперед, в прошлое!", "Прогресс", "А QR код нарисовать карандашом?".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее идеолог и один из основателей "Донецкой народной республики" Андрей Пургин признал, что главари "ДНР" вернули Донбасс в начало 1990-х годов.