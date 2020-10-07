В "ДНР" металлурги написали письмо Пушилину из-за массовых невыплат зарплат

В оккупированном Донецке работники Донецкого металлургического завода написали письмо так называемому главе "ДНР" Денису Пушилину из-за невыплат зарплат.

"Все больше сотрудников находятся в поисках другой работы, так как нет средств даже для проезда и содержания семьи. В последнее время это приобрело массовый характер", – говорится в тексте обращения. Соответсвующий документ в Twitter опубликовал блогер Денис Казанский.

Металурги отметили, что сейчас массово увольняются работники энергетических цехов, от которых зависит отопление нескольких районов Донецка.

С завода в Донецке увольняется по 150 человек в месяц

"Счастливые металлурги народной республики написали письмо Пушилину. Зарплаты нет 4 месяца. С завода увольняется 150 человек в месяц. Вымирание и развал. Хороший урок всем любителям русского мира", – прокомментировал ситуацию Казанский.

С завода в Донецке увольняется по 150 человек в месяц

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на оккупированной территории Донецкой области работники Енакиевского металлургического завода провели митинги с требованиями погасить задолженность по заработной плате. На акцию протеста собрались работники нескольких цехов.