В "ДНР" люди живут неделю без воды, но боятся попасть "на подвал" после жалоб "властям"
В оккупированной Макеевке (Донецкая область) люди целую неделю сидят без водоснабжения.
Однако местные жители боятся выйти на акцию протеста и потребовать реакцию на проблему от городских властей. Об этом сообщил в Twitter журналист Денис Казанский.
"Недовольных заберет на подвал МГБ. Хорошо в "народной республике", – прокоментировал ситуацию Казанский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
На оккупированной территории Донецкой области работники Енакиевского металлургического завода провели митинги с требованиями погасить задолженность по заработной плате. На акцию протеста собрались работники нескольких цехов.
Также в Донецке работники Донецкого металлургического завода написали письмо так называемому главе "ДНР" Денису Пушилину из-за невыплат зарплат.
Кроме того, в "ДНР" начали искать инвесторов: среди главных направлений указываются производство продуктов питания, ресторанный бизнес и недвижимость. Пользователи сети высмеяли надежды "ДНР" на улучшение инвестиционного климата.