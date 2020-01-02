Главная Новости
2 января • обновлено в 08:54
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Блоги - Новости экономики

Макс Баринов
Макс Баринов
Блогер Все статьи автора

В "ДНР" хотят повысить зарплаты: кто и сколько получит

1.2т

Недавно, главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил о том, что в новом году ожидается повышение зарплат в целом, а также минимальной заработной платы…

Но точных цифр, кроме как процентов никто не заявлял!

Немного углубившись в данную тему, можно увидеть, что минимальная зарплата, после повышения в новом году, будет 6000-6500 руб (2200-2400 грн).

А можно вопрос, а что сейчас такое 2500 грн?? В месяц!

Неужели реально, на территории "республик", возможно прожить на эти деньги целый месяц?

С вашей-то коммуналкой и ценами на продукты… даже цены на тот же бензин, на территориях республики отмечено очередной рост отпускной цены. Так, в сети АЗС "ГП Республиканская топливная компания" все марки топлива выросли в цене на 1 рос. руб. и по состоянию на 25.12.2019 реализуются Следующий цене: бензин марки А-100 - 55 рос. руб. за 1 литр (которого в принципе не существует в природе), А-95 - 45 рос. руб., А-92 - 42 рос. руб., дизельное топливо - 51 рос. руб., сжиженный газ - 27 рос. руб.

Вернемся в ту же Украину, которою вы так гнобите и ненавидите, не все конечно, но все же…

Новости
В "ДНР" повысили зарплаты. Только выплачивать их забыли

Я не скажу, что у нас намного ниже цены на все это, нет, есть моменты где ниже, есть где выше цена, но мы осознанно платим за все это, ведь мы уверенны в качестве услуг и товаров, за которые мы платим!

Но вернемся к минимальной зарплате…

Так вот, согласно бюджету-2020, минимальная зарплата в Украине в 2020 году вырастет на 13%, или же это 550 грн, и будет 4 723 гривен, примерно…

Тут можно обойтись без всяких процентных соотношений, дабы увидеть реальную картину, что минималка в Украине больше в 2 РАЗА, чем в той же "ДНР" или "ЛНР".

А конкретных цифр они, ваша власть, не называют, дабы в который раз "навешать" вам, мол "У нас все хорошо, зарплаты повышаются на стоко-то %, и бла-бла-бла"…

Ну… что я могу сказать, за что боролись, на то и напоролись!

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Макс Баринов Макс Баринов
Темы
Война на Донбассе Повышение зарплат и пенсий
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР цены в ЛДНР террористы "ДНР"
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Что это автор так озаботился доходами жителей Донбасса ? Я сперва решил, что он пожалеть их решил, блокады, низкие зарплаты, московские цены... Ан нет, он в лучших традициях на-ц-ис-тов стебётся над людьми, которых Украина кстати считает гражданами. Что это, политика страны ? Или просто: как им плохо, значит нам хорошо ? И кто он после этого ?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
БоХ - в помощь !, Сиди на бутылке ровно,не кукарекай!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
И главное: что ты можешь сказать ? Самое лучшее - заткнись !
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги