Наказан первый нерадивый работодатель: как это изменит жизнь украинцев

С апреля в Украине начались проверки предприятий на предмет легальности оформления их сотрудников на рабочие места. Появились уже и первые результаты. В Днепре по итогам инспекции по вопросам труда и занятости населения наложен штраф в 111 690 гривен на частного предпринимателя - владельца кафе, в котором работал неоформленный сотрудник. И это только первый звоночек.

Что изменят проверки - в материале OBOZREVATEL.

Приток - бюджетам, пенсии - украинцам

Уровень теневой занятости в Украине составляет от 22,9% (данные Госстата) до 50% (оценка МОТ). Нерадивые работодатели таким образом уклоняются от налогов, что лишает государственный и местные бюджеты колоссальных сумм.

Для примера: доходы украинцев по итогам 2017 года составили 2,48 триллиона гривен, а расходы - 2,54 триллиона гривен. Таким образом, украинцы потратили на 69 миллиардов гривен больше, чем заработали. И это все "теневые" ресурсы.

Простые украинцы, соглашаясь на "зарплаты в конвертах", остаются социально незащищенными и, по сути, теряют часть прав: оплачиваемый отпуск, больничный и не только.

Учитывая принятую Верховной Радой реформу, они могут остаться и без пенсий. Ведь без стажа в 26 лет, выйти на заслуженный отдых в шестьдесят уже совсем скоро не выйдет. Норма постепенно будет ужесточаться и со временем в 60 лет получить пенсию смогут лишь украинцы с минимальным стажем в 35 лет. Каким образом заработать его с таким уровнем теневой занятости в стране - не ясно. Потому Кабинет министров взял курс на детенизацию. А без проверок и штрафов достичь этого невозможно.

"Когда поднимали минимальную зарплату, предусмотрели возможность передачи функций контроля по занятости и зарплатам местным органам власти. Год потом воевали, потому что нам палки в колеса ставили на всех уровнях. Точку поставили в 2017-м - в декабре приняли постановление, определив перечень органов, на которые не распространяется мораторий на проверки. Среди них прописали органы самоуправления. В более чем 100 городах они создали соответствующие службы", - рассказал OBOZREVATEL министр социальной политики Андрей Рева.

Андрей Рева Прямий

По его словам, эффект не заставит себя долго ждать. На местах напрямую заинтересованы в детенизации бизнеса. А с недавнего времени у местных органов власти есть рычаги влияния на ситуацию.

"Теперь городские головы могут решить эту проблему - это в их интересах. Ведь кто работает? Члены территориальной громады, избиратели. Если они не застрахованы, если они не оформлены - они рабы. А если людям честно платят зарплату, куда идет 75% НДФЛ? В городской бюджет", - пояснил нам Рева.

Днепровский опыт

На предприятия Днепра уже разослали около 3200 писем для разъяснения нестыковок по данным отчетности. На данный момент получено более 1300 ответов. Чаще всего нестыковки происходили из-за не совсем правильно оформленной отчетности. Но есть и выявленный случай работы неоформленного сотрудника.

"Мы посетили с такой проверкой одно из круглосуточных кафе города, в котором в том числе продавались на разлив алкогольные напитки. На видеофиксации проверки было записано, что бармен кафе продолжал обслуживать клиентов, однако сам владелец заведения не смог предоставить документы, подтверждающие оформление бармена. Посетители пытались защитить предпринимателя, ведя с нашими инспекторами беседу в агрессивной форме. Тем не менее, акт проверки был составлен и вручен предпринимателю", - рассказала Информатор начальник инспекции по вопросам труда и занятости населения Днепровского горсовета Татьяна Янушкевич.

У предпринимателя есть всего месяц для уплаты штрафа в городской бюджет. Иначе возможен арест счетов и имущества.

Этот случай должен стать сигналом не только для Днепра. Там, где местная власть заинтересована в детенизации, есть все возможности переломить ситуацию с неофициальной занятостью. В свою очередь детенизация даст ресурсы для увеличения соцстандартов и экономического развития страны в целом.