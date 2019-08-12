В декларации главы Нацбанка нашли нарушений на миллионы: подробности

В электронных декларациях главы Национального банка Украины Якова Смолия за 2015, 2016 и 2017 годы нашли недостоверные сведения.

Как сообщается на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, установлено, что он внес неправдивую информацию о цене на момент приобретения в собственность доли трех нежилых помещений, дохода, начисленного ему и жене в виде процентов, а также не указал сведения о наличии у жены корпоративных прав.

Кроме того, Смолий не отразил информацию о ряде земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности, и средствах, размещенных им и женой на банковских счетах.

Яков Смолий Минфин

"Общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы составляет более 8,5 млн грн, 6,6 млн грн и более 3,2 млн грн соответственно", – подчеркнули в НАПК.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале августа НАПК заявило о недостоверной информации в декларации экс-начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина.

По результатам полной проверки декларации Головина за 2017 год, Национальное агентство выявило признаки уголовного правонарушения, связанного с коррупцией – декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов.

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