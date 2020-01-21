Экономический форум в Давосе: Разумков пояснил, за чей счет поедут нардепы

В швейцарском Давосе во вторник, 21 января, стартовал Всемирный экономический форум.

Главная тема новой сессии: "Стейкхолдеры за сплоченный и устойчивый мир". В частности, мировые лидеры обсудят формирование капитализма для всех заинтересованных сторон. Об этом свидетельствуют данные организаторов мероприятия.

Программа будет определять приоритетность ряда основных направлений: "как сберечь планету", "общество и будущее труда", "технологии добра", "справедливые экономики" и "здоровое будущее".

Новости Зеленский отправится на экономический форум в Давосе

В Офисе президента Украины уже заявили, что глава государства Владимир Зеленский 22 января совершит рабочий визит в Швейцарию, где примет участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума.

Также во фракции "Слуга народа" сообщили, что места в гостиницах Давоса забронированы для 17 народных депутатов партии. Речь идет о главе фракции Давиде Арахамии, первом заме Александре Корниенко, заме Евгении Кравчуке, депутатах Дмитрие Налухе, Святославе Юраше, Елизавете Ясько и других.

При этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подчеркнул, что украинские депутаты посетят Всемирный экономический форум за свой счет.

Всего в соответствующем мероприятии примут участие около 3000 представителей органов власти, межгосударственных структур, общественных деятелей, руководителей крупнейших компаний и банков из 117 стран.

В частности, в Давос приедут главы стран и правительств США, России, Австрии, Италии, Испании, Нидерландов, Греции, Польши, Швейцарии, Афганистана, Пакистана, Ирака, Сингапура, Эквадора, Колумбии, Иордании и других.

Президент Владимир Зеленский примет участие во Всемирном экономическом форуме

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2019 году Всемирный экономический форум в Давосе стартовал 22 января.

Главной темой встречи была: "Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции".

Всемирный экономический форум продлился до 25 января. Его посетили около 3 тысяч представителей органов власти, межгосударственных структур, общественных деятелей, руководителей крупнейших компаний и банков.

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