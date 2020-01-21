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21 января • обновлено в 11:33
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Экономический форум в Давосе: Разумков пояснил, за чей счет поедут нардепы

1.7т
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В швейцарском Давосе во вторник, 21 января, стартовал Всемирный экономический форум.

Главная тема новой сессии: "Стейкхолдеры за сплоченный и устойчивый мир". В частности, мировые лидеры обсудят формирование капитализма для всех заинтересованных сторон. Об этом свидетельствуют данные организаторов мероприятия.

Программа будет определять приоритетность ряда основных направлений: "как сберечь планету", "общество и будущее труда", "технологии добра", "справедливые экономики" и "здоровое будущее".

Новости
Зеленский отправится на экономический форум в Давосе

В Офисе президента Украины уже заявили, что глава государства Владимир Зеленский 22 января совершит рабочий визит в Швейцарию, где примет участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума.

Также во фракции "Слуга народа" сообщили, что места в гостиницах Давоса забронированы для 17 народных депутатов партии. Речь идет о главе фракции Давиде Арахамии, первом заме Александре Корниенко, заме Евгении Кравчуке, депутатах Дмитрие Налухе, Святославе Юраше, Елизавете Ясько и других.

При этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подчеркнул, что украинские депутаты посетят Всемирный экономический форум за свой счет.

Всего в соответствующем мероприятии примут участие около 3000 представителей органов власти, межгосударственных структур, общественных деятелей, руководителей крупнейших компаний и банков из 117 стран.

В частности, в Давос приедут главы стран и правительств США, России, Австрии, Италии, Испании, Нидерландов, Греции, Польши, Швейцарии, Афганистана, Пакистана, Ирака, Сингапура, Эквадора, Колумбии, Иордании и других.

Президент Владимир Зеленский примет участие во Всемирном экономическом форуме

Президент Владимир Зеленский примет участие во Всемирном экономическом форуме

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В 2019 году Всемирный экономический форум в Давосе стартовал 22 января.

  • Главной темой встречи была: "Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции".

  • Всемирный экономический форум продлился до 25 января. Его посетили около 3 тысяч представителей органов власти, межгосударственных структур, общественных деятелей, руководителей крупнейших компаний и банков.

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Автор
Виктор Калиненко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Швейцария Давос
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Будут добывать вип места на паперти?
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Куни Чан
Куни Чан
Все поедут со своими экономическими проектами и программами, а рагули расскажут как борются с советским прошлым и какое у них западное мышление))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Куни Чан, можно ещё за Крым и тризуб жалостливо поныть, с Донбасса что-нибудь притащить для наглядности, а то им кажется, что без наглядных пособий их не жалко
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