В Давосе стартовал экономический форум: мировые лидеры обсудят Украину

В Давосе во вторник, 22 января, стартовал Всемирный экономический форум.

Главная тема встречи – "Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции", говорится на сайте ВЭФ.

Всемирный экономический форум продлится до 25 января. В эти дни его посетят около 3 тысяч представителей органов власти, межгосударственных структур, общественных деятелей, руководителей крупнейших компаний и банков.

Новости Еще один мировой лидер не поедет в Давос

В программе форума запланировано 350 сессий, в течение которых участники обсудят вопросы международного взаимодействия в эпоху развития технологий, цифровой экономики, криптовалют, вопросы развития рынков, кибербезопасности, проблемы глобальных финансовых рисков, прогнозы в области энергетики, проблемы социального неравенства.

Гостями Давоса-2019 станут лидеры 60 государств и руководители крупнейших международных организаций. В частности, в этом году форум посетят премьер-министры Японии, Нидерландов, Италии, Испании, Армении, а также лидеры Германии, Швейцарии, Бразилии и других стран. Ожидается участие и представителей Организации Объединенных Наций, Международного валютного фонда, Мирового банка, НАТО.

Украинскую делегацию в Давосе возглавит президент Петр Порошенко. Также в мероприятиях примут участие и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, министр финансов Оксана Маркарова, вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, мэр Киева Виталий Кличко и другие.

Позже Порошенко заявил о планах обсудить на Всемирном экономическом форуме приход в Украину крупных инвестиций, а также о намерении затронуть тему ускорения экономического развития страны.

"ЕС уже стал крупнейшим торговым партнером Украины. На очереди – приход в Украину мощных инвестиций, ускорение темпов развития нашей экономики. Об этом уже завтра буду говорить в Давосе на встрече с руководителями государств и крупных мировых компаний", – резюмировал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп отменил свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе из-за проблем с безопасностью на государственной границе.

Не поедет в Давос вслед за Трампом и президент РФ Владимир Путин – российскую делегацию возглавит министр экономического развития Максим Орешкин. Кроме того, форум в 2019 году пропустят президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Тереза Мэй.

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