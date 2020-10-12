В Чернобыльской зоне отчуждения отремонтируют дороги

В Чернобыльской зоне отчуждения в 2021-2023 годах отремонтируют 220 километров дорог.

Об этом сообщили на странице "Укравтодора" в Facebook. Отмечается, что дороги в 30-километровой Чернобыльской зоне отчуждения будут переданы на баланс Службы автомобильных дорог в Киевской области.

"В случае с дорогами в зоне отчуждения – мы планируем их обновления за 2021-2023. До трагедии эти дороги были частью международных маршрутов, сейчас они будут обеспечивать, прежде всего, туристические нужды", – заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Отмечается, что вскоре начнется комиссионное обследование этих дорог, на основе которого будут приоретизовани ремонты с учетом туристических маршрутов.

Чернобыльская зона расположена в Полесском и Ивановском районе Киевской области, добраться туда можно по дороге Р-02 Киев-Иванков-Овруч.

В этом году будет завершен ремонт дороги Р-02 на 13 км в районе сел Старые Петровцы, Новые Петровцы и Лютиж.

Укравтодор отремонтирует дороги в Чернобыльской зоне отчуждения

Как сообщал OBOZREVATEL, строительство 1 км новой автодороги первой категории с асфальтобетонным покрытием стоит Украины в 170,5 миллиона гривен (6 млн долларов).