В Черкассах разгорелся крупный скандал вокруг ремонта дорог

Владелец частной компании по строительству дорог "ШРБУ-48" Бахтияр Сапаев обвинил чиновников Черкасской облгосадминистрации в вымогательстве 10% откатов от госзаказа.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Там Сапаев опубликовал публичное обращение к председателю ОГА Роману Боднару, где подчеркнул, что "служба местных дорог требует 10% отката".

"После отказа "ШРБУ-48" платить 10% отката предприятие безосновательно дисквалифицировали в пяти тендерах, причем предложение "ШРБУ-48" было дешевле на 5 млн гривен. Заявление о преступлении нами направлено в полицию, прокуратуру и СБУ. Прошу взять под личный контроль расследование этого дела и сделать оценку деятельности Бохина Романа", – написал Сапаев.

В системе ProZorro есть данные об отклонении департаментом строительства 28-29 мая предложений фирмы "ШРБУ-48" в пяти тендерах. Еще по одной процедуре фирму тоже отклонено, но окончательный протокол еще не сформирован. В этих шести тендерах общая ожидаемая стоимость составляет 60,39 млн грн.

Справка:

Роман Бохин возглавил департамент строительства ОГА в январе 2020 года. До этого он занимал должности первого заместителя генерального директора ГП "Дирекция по капитальному строительству и реконструкции Международного аэропорта "Донецк". С 2014 года был заместителем директора департамента инвестиционной деятельности, имущественных отношений и акционерного капитала НАК "Надра Украины". С 2017 года – возглавлял КП Николаевского городского совета "Капитальное строительство города Николаева".

Бохина на должность назначил и подчинил его департаменту функции по управлению автомобильными дорогами общего пользования местного значения в пределах области руководитель ОГА Роман Боднар.

Бахтияр Сапаев является одним из самых известных дорожников Украины. В 2005-2010 годах он возглавлял Черкасскую САД, а в 2010 году – ДК "Автомобильные дороги Украины". Forbes связывал его с бывшим главой "Укравтодора" Владимиром Демишканом – другом Виктора Януковича. При Януковиче "Уманьавтодор" получил подряд на строительство моста через Днепр в Запорожье, однако работы не выполнил, и автодоровцы судились за возвращение аванса и штрафов на 313 млн грн. После тех судов Сапаев основал новую фирму "ШРБУ-48", которая и продолжила участвовать в государственных тендерах, однако уже на меньшие суммы, чем "Уманьавтодор".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В течение 2018-2022 годов Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

В феврале 2020 года Кабинет министров принял постановление о порядке привлечения кредитных денег для "Укравтодора" в размере 19,5 млрд гривен.

В то же время правительство поддержало инвестиционный проект по трассе Н-07 Киев – Сумы – Харьков на 400 млн гривен.

Также Кабинет министров одобрил инвестиционный проект по трассе М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск на 90 млн гривен.

Президент Владимир Зеленский заявил, что до конца его каденции в Украине достроят все государственные дороги,

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