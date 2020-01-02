В чехле для музинструментов: появились горячие детали побега экс-главы Nissan

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, находившийся под домашним арестом в Токио (Япония), сбежал в Ливан в чехле для музыкальных инструментов.
Об этом сообщает "Радио Свобода". Отмечается, что его соратники планировали бегство несколько месяцев. Гон прилетел в Бейрут на частном самолете с пересадкой через Стамбул.
После сообщений о транзите бизнесмена турецкие власти начали расследование. По данным СМИ, полиция задержала по делу семь человек. Четверо из них – пилоты.
Карлос Гон
Autonews.ru
В доме Гона в Токио прошли обыски. Сам он заявил, что бежал от несправедливого политического преследования.
В то же время, СМИ сообщают, что на сайте Интерпола нет имени Карлоса Гона.
Ранее говорилось, что Бейрут якобы получил ордер на его арест.
В Японии он обвиняется в финансовых махинациях и злоупотреблении служебным положением.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2018 года японские следователи арестовали Карлоса Гона и члена совета директоров Nissan Грега Келли. Тогда Nissan передал результаты своего расследования следствию и согласился с ним сотрудничать.
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