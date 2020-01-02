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2 января • обновлено в 21:15
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В чехле для музинструментов: появились горячие детали побега экс-главы Nissan

1.2т
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Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, находившийся под домашним арестом в Токио (Япония), сбежал в Ливан в чехле для музыкальных инструментов.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Отмечается, что его соратники планировали бегство несколько месяцев. Гон прилетел в Бейрут на частном самолете с пересадкой через Стамбул.

После сообщений о транзите бизнесмена турецкие власти начали расследование. По данным СМИ, полиция задержала по делу семь человек. Четверо из них – пилоты.

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Карлос Гон

Карлос Гон

Autonews.ru

В доме Гона в Токио прошли обыски. Сам он заявил, что бежал от несправедливого политического преследования.

В то же время, СМИ сообщают, что на сайте Интерпола нет имени Карлоса Гона.

Ранее говорилось, что Бейрут якобы получил ордер на его арест.

В Японии он обвиняется в финансовых махинациях и злоупотреблении служебным положением.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2018 года японские следователи арестовали Карлоса Гона и члена совета директоров Nissan Грега Келли. Тогда Nissan передал результаты своего расследования следствию и согласился с ним сотрудничать.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Япония Токио
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