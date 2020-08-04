В бюджете Украины до сих пор не закрыли дыру в 47,4 млрд гривен

В Украине за 7 месяцев 2020 года дефицит госбюджета составил более 47 млрд грн. При этом в июле доходы общего фонда госбюджета перевыполнены на 11,6%.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов. По итогам января-июля роспись доходов общего фонда государственного бюджета была выполнена на уровне 94,0%, в то время как в январе-апреле текущего года – 86,1%.

За январь-июль 2020 государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 47,4 млрд гривен, в том числе общий фонд – с дефицитом в сумме 54,8 млрд гривен, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 100,8 млрд гривен.

Отмечается, что в июле 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 58 млрд гривен. Таким образом план выполнен на 111,6%. При этом возмещение НДС составило 9,1 млрд гривен.

Поступления от Налоговой службы составили 29,6 млрд гривен – на 23,1% больше плана (или 5,6 млрд гривен).

Основными платежами, за счет которых состоялось перевыполнение, стали:

налог на добавленную стоимость (4,3 млрд гривен), в том числе за счет борьбы со злоупотреблениями при возмещении налога из бюджета;

акцизный налог с произведенной в Украине продукции (1,2 млрд гривен);

налог на доходы физических лиц и военный сбор (0,2 млрд гривен);

рентная плата за пользование недрами (0,2 млрд гривен).

Поступление в общий фонд госбюджета таможенных платежей составили 25,6 млрд гривен, или 100,4% от месячного плана.

Как сообщал OBOZREVATEL, дефицит бюджета Украины в 2020 году достиг рекордных за последние 5 лет 300 млрд грн. А почти каждая четвертая гривня расходов – это средства, не заработанные, а взятые в долг.