В бюджете на 2021 год не хватит денег на лечение и вакцинацию от COVID-19 – НСЗУ

Предусмотренных на Программу медицинских гарантий 123 млрд гривен в проекте бюджета на 2021 год не хватит на полноценное лечение больных COVID-19, доплату медикам и проведение вакцинации.

Об этом в Facebook сообщила Национальная служба здоровья Украины. В предложенном бюджете на лечение пациентов с COVID-19 на весь год предусмотрено лишь 14,5 млрд гривен.

"Учитывая динамику заболеваемости и рост нагрузки на систему, уже во втором квартале нам придется в десять раз уменьшить расходы на лечение пациентов с COVID-19. И отказаться от доплат врачам за работу с такими пациентами", – сказано в сообщении.

Также в НСЗУ отметили, что для преодоления пандемии нужно закладывать средства не только на лечение, но и на предотвращение инфицирования – вакцинацию.

Однако в Программе медицинских гарантий предусмотрено недостаточно средств для повышения финансирования первичного звена медицинской помощи и вакцинацию от COVID-19.

"Это вопрос национальной безопасности. Правительства США, Германии еще многих стран уже готовятся к масштабному проекту вакцинации. И со стороны Украины будет ответственным и взвешенным шагом – выделить на это средства и обеспечить граждан защитой от болезни", – подчеркнули медики.

Также в сообщении отметили, что заложенные в бюджет суммы не позволят НСЗУ ввести доплаты за достижения индикаторов качества для первичной и экстренной помощи.

"А это как раз об изменениях к лучшему, которые должен почувствовать пациент: семейные врачи лучше оказывают помощь, "экстренка" быстро везет пациента именно туда, где его могут спасти", – отметили в НСЗУ.

Кроме того, там сообщили, что придется уменьшить количество услуг по ранней диагностике рака, которые государство оплатит пациентам. А онкологические заболевания – среди лидеров в причинах смертности в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в редакции бюджета на 2021 год, который Кабинет министров отправил на голосование в Верховную Раду, деньги на повышение зарплаты медикам не предусмотрены. Об этом 30 ноября сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.