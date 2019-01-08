В Британии подсчитали, сколько потеряют из-за Brexit

Из Великобритании в преддверии Brexit в новые финансовые центры в Европейском Союзе переместятся активы на сумму около 1 трлн долларов.

"Чем ближе мы будем подходить к этому времени без заключенной сделки, тем больше активов будет перенесено, а штат сотрудников будет наниматься на месте или так же переводиться", – прокомментировал ситуацию глава финансовой службы EY Омар Али, передает РБК.

По его словам, эта цифра составляет примерно 10% от общих активов банковского сектора Британии и является еще "консервативной оценкой".

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"Некоторые банки еще не раскрыли свои планы действий в чрезвычайных ситуациях. Наши цифры отражают только те шаги, о которых было объявлено публично", – отметил Али.

В частности, многие банки открыли новые офисы в других странах ЕС для защиты своих региональных операций из-за Brexit. Для них это также означало необходимость переместить туда значительные активы, чтобы удовлетворить требования европейских регуляторов.

Другие фирмы, по словам Али, перемещают активы, чтобы защитить клиентов от волатильности на рынке и внезапных изменений в регулировании.

Наиболее частыми местами для переноса активов, по данным консалтинговой компании, являются Дублин, Люксембург, Франкфурт и Париж.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.

Нижняя палата парламента Великобритании должна была проголосовать за проект по выходу из Евросоюза 11 декабря 2018 года. Однако премьер-министр Тереза ​​Мэй перенесла голосование по проекту соглашения о Brexit. Она пояснила, что для поддержки соглашения в это время не было бы нужного количества голосов. По ее словам, голосование должно состояться в течение недели, начинающейся 14 января.

25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Согласно пунктам договора, Великобритания должна выйти из ЕС в марте 2019 года. Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать решение о выходе из Евросоюза.