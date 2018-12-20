''Полный ахтунг и капут!'' В ''Борисполе'' назрело масштабное ЧП

В международном аэропорту "Борисполь" ввели ограничения на прибытие импортных посылок на грузовой терминал. В результате украинцев ждут масштабные проблемы с доставкой отправлений.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, причиной стало резкое увеличение объемов грузов. Ограничения будут действовать с 24 декабря 2018 года до 4 января 2019 года, передает "Экономическая правда".

"Ситуация обусловлена недостаточными техническими и человеческими ресурсами для своевременной обработки грузов в зимний период. Аэропорт остановил прием импортных грузов для исправления ситуации и обеспечения мероприятий по обработке имеющихся объемов импорта", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что экспортные и транзитные грузы будут обрабатываться и отправляться без введения ограничений.

При этом председатель правления Ассоциации "Холодная логистика Украины" (UCCA) Евгений Голуб сообщил у себя на странице в Facebook, что множество грузов лежат в аэропорту прямо на снегу. Он также опубликовал фотографии.

"Граждане! У нас полный караул, ахтунг и капут в аэропорту "Борисполь"! На этих несимпатичных фото — экспресс-грузы, которых тут не должно быть никогда! Не должны неделями лежать под снегом документы, диппочта, партии товаров, посылки и запасные части к производственным линиям, и т. д. Это десятки тысяч отправлений. Все это нуждалось в срочной доставке в Украину", — сообщил он.

По его словам, в аэропорту заявили, что мощностей терминала недостаточно для доставки этих грузов, а руководство "Борисполя" не дало объяснений по сути дела.

"Поэтому, появляются версии: 1) руководство аэропорта пошло на создание кризисной ситуации, чтобы получить дополнительные ресурсы и стимулировать решение накопившихся проблем 2) кризис вызван объективными причинами — нехваткой линейного персонала из-за низкой з/п, и ситуация вышла из-под контроля 3) кризис создан намеренно, с целью разрушить монополию аэропорта на хендлинговые услуги и обосновать ввод частных компаний", — написал Голуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту "Борисполь" в воскресенье, 9 декабря, произошла авария с пассажирским самолетом. Пассажиров, летевших рейсом авиакомпании МАУ на другом лайнере, предупредили об изменении места приземления, заявив о жесткой посадке одного из самолетов.

Из-за аварии полосу закрыли для полетов, а в связи с перегрузкой других взлетно-посадочных полос "Борисполя" часть рейсов перенаправили в Харьков и Одессу.