В Болгарии заявили о коварном плане "Газпрома" по Украине

Российский "Газпром" собирается прекратить транзит газа по Трансбалканскому коридору из Украины в Турцию с января 2020 года.

С таким заявлением выступила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова в эфире телеканалу bTV. По ее словам, об этом стало известно из официального письма компании.

"Если вторая ветка "Турецкого потока" не пройдет через Болгарию, то София оставит за собой право обратиться в арбитраж с целью взыскания с "Газпрома" транзитных платежей, которые страна по контракту должна получать до 2030 года", – рассказала она.

Теменужка Петкова Скриншот из видео

Как отметила министр, София будет терять $110 млн в год после того, Россия прекратит транзит по Трансбалканскому коридору.

При этом, как уточняет "РБК", в "Газпроме" открестились от информации Петковой. В компании заверили, что не отправляли никакого письма о намерении прекратить транзит.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты предупредили, что Украине нужно направить все усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки газопровода "Турецкий поток", поскольку это еще больше уменьшит объемы перекачки газа в Европу.

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