В Boeing признали брак сотен самолетов: что известно

Компания Boeing выявила дефекты деталей предкрылков у 312 самолетов моделей Boeing 737NG и Boeing 737MAX.

Об этом заявило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). "Boeing сообщил FAA, что предкрылки некоторых 737NG и 737MAX могли быть изготовлены неправильно и не соответствовать всем действующим стандартам прочности и надежности", — сказано в сообщении.

Отмечается, что бракованные детали склонны к преждевременному износу. "В США речь идет о 32 самолетах модели NG и 33 модели MAX. Во всем мире — 133 NG и 179 MAX", — сообщил регулятор.

Boeing 737 "Известия"

Ранее стало известно, что всего по состоянию на март 2019 года с лайнерами Boeing 737 произошло в общей сложности 465 серьезных авиационных инцидентов, из которых 211 привели к разрушениям (катастрофам) самолетов, приведших к гибели 5400 человек.

Напомним, что после крушения в Эфиопии практически во всех странах мира уже запретили полеты Boeing 737. И более 30 компаний-операторов отказались от их эксплуатации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и 8 членами экипажа на борту потерпел крушение в Африке. На борту находились граждане 33 стран. Среди пассажиров были 32 кенийца, 17 эфиопов и 7 граждан Британии, трое россиян. 19 пассажиров были сотрудниками ООН.

Это не первое крушение данной модели лайнера. Так, утром 29 октября индонезийский пассажирский лайнер Boeing 737 MAX 8 рухнул в море в районе западного побережья острова Ява.

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