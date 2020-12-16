Украина может потерять $1 триллион: Дыхне раскрыл подводные камни первого аудита страны

В ближайшие 10 лет Украина может потерять 1 триллион долларов из-за неэффективности экономики, крышевания коррупции правоохранительными органами и низкого KPI управления в госсекторе.

Об этом пишет в своем блоге на OBOZREVATEL президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и бывший глава аэропорта "Борисполь" (2014-2017 годы) Евгений Дыхне. Такой вывод он сделал на основе результатов аудита экономики Украины, который правительство представило 6 ноября.

"Экономика неэффективна, а до сих пор ничего не делается для повышения управленческого КРИ, особенно в государственном секторе. Логично предположить, что в следующие 10 лет мы потеряем еще 1 триллион долларов. От себя добавлю, что это оптимистичный сценарий, а согласно пессимистическому – это число окажется гораздо больше, поскольку ведущие экономики мира неустанно развиваются, отвечают на современные вызовы, а государство Украина прочно приковано к своему постсоветскому прошлому, что не дает ей двигаться вперед", – считает президент МАУ.

В выше упомянутом аудите указано, что среди почти 400 уголовных производств НАБУ по 2017 год более 100 касались коррупции на госпредприятиях.

Он привел пример с аэропортом "Борисполь", которым руководил с конца 2014-го по 2017 год. По его мнению, несовершенное украинское законодательство блокирует эффективные управленческие решения.

"Чтобы получить на территории аэропорта "Борисполь" офис для авиакомпании, кассу "Укрзалізниці", аптеку или общепит, нужно пройти процедуру Фонда госимущества. Нормальная практика – получить арендатора за два года, так как Фонд никуда не спешит... Ускорить проведения конкурса можно, но нужно договариваться с Фондом. ни о каком эффективном управлении здесь речи не идет. Во-первых, чиновникам Фонда госимущества это не нужно, "им не за это платят", – пишет в блоге Дыхне.

Президент МАУ также прокомментировал дело против него, которое начали антикоррупционные органы в сентябре 2020 года. Оно касается якобы коррупционной схемы незаконного распоряжения имуществом "Борисполя", что привело к 16,5 млн грн ущерба госпредприятию.

"Соответствующий кейс по заскорузлых постсоветских правилах государственного управления рассматривается в настоящее время антикоррупционных органами в отношении меня лично. Как бывший руководитель государственного предприятия считаю, если эффективные решения по несовершенным законам будут наказываться, то профессиональные менеджеры никогда не согласятся ими управлять. А мы как государство тридцатый год подряд будем толкаться на одном месте, думая, что дело – в эфемерной коррупции и "папередниках", – заключил глава авиакомпании.

Напомним, что Дыхне признали лучшим антикризисным менеджером по версии журнала "Топ-100. Рейтинги крупнейших".

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале лситопада, когда глава правительства Денис Шмыгаль представлял результаты аудита, он отметил, что Украина потеряла десятки миллиардов долларов в 2019 году.

Он также добавил, что в первом квартале 2021 правительство представит Стратегию экономического развития Украины до 2030 года.

Во время презентации президент Владимир Зеленский заявил, что новая Стратегия развития должна стать экономической Конституцией Украины.