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9 сентября • обновлено в 11:08
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"В ближайшее время": Пушилин заявил о прямом пути "ДНР" в Россию

30.4т Читать материал на украинском

Террористы "ДНР" захотели прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом.

Об этом заявил главарь "республики" Денис Пушилин, передает "РИА Новости". По его словам, сейчас над этими вопросами идет работа.

"Прямое – имеется в виду даже без пересадок, сообщение планируется. Планируется, в частности, с Москвой, Санкт-Петербургом. Система эта прорабатывается, и в самое ближайшее время уже сможем ею воспользоваться", – заявил террорист.

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Напомним, железнодорожный вокзал Донецка полностью прекратил свою работу спустя несколько месяцев после оккупации РФ – в августе 2014 года.

Денис Пушилин

Денис Пушилин

Конт

Как сообщал OBOZREVATEL, в ОРДЛО организовывают перевозки между "ДНР" и "ЛНР", которые окрестили "международными". Этот факт взбесил даже самих жителей Донбасса.

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Персона
Денис Пушилин
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР
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Николаев Олег
Николаев Олег
Грустно это читать всё. Путин зассал тогда в 2014 году и не убедит меня никто никакими лозунгами про хитрый план и ты типа подожди, сам увидишь. Я всегда был сердцем с Донбассом и буду. Мы - Россия! И Донбасс составная часть русского народа.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Это мой московский русский манифест!
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Сергеевич Александр
Сергеевич Александр
Ну будет ходить скорый Донецк-Москва, что в этом плохого? Через Ростов, автобусы то ходят.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
На Воркуту?
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
voznyk ruslan, Пилу точить умеешь? Скоро вам по любому ехать на строики народного хозяйства.После войны ваши дедушки отлично поработали ,в районах крайнего севера.
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