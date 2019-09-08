"В ближайшее время": Пушилин заявил о прямом пути "ДНР" в Россию

Террористы "ДНР" захотели прямого железнодорожного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом.

Об этом заявил главарь "республики" Денис Пушилин, передает "РИА Новости". По его словам, сейчас над этими вопросами идет работа.

"Прямое – имеется в виду даже без пересадок, сообщение планируется. Планируется, в частности, с Москвой, Санкт-Петербургом. Система эта прорабатывается, и в самое ближайшее время уже сможем ею воспользоваться", – заявил террорист.

Напомним, железнодорожный вокзал Донецка полностью прекратил свою работу спустя несколько месяцев после оккупации РФ – в августе 2014 года.

Денис Пушилин Конт

Как сообщал OBOZREVATEL, в ОРДЛО организовывают перевозки между "ДНР" и "ЛНР", которые окрестили "международными". Этот факт взбесил даже самих жителей Донбасса.

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